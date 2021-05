MAG Silver meldet vorzügliche Vierteljahresergebnisse

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber besitzt aufgrund seiner Eigenschaften quasi eine Doppelfunktion! Zum einen ist es Anlagevehikel und zum anderen Industriemetall. Aufgrund beider Eigenschaften ist mit steigender Nachfrage zu rechnen!

in riesiger neuer Industrieller Großverbraucher ist mit der E-Mobilität auf den Plan getreten, da ein E-Auto rund 500 % (etwa 4 Unzen) mehr Silber benötigt als ein herkömmlicher Verbrenner.

Ein weiterer bedeutender Sektor ist die Photovoltaikbranche. Denn in China wurde die Photovoltaikkapazität um 29,5 Gigawatt ausgebaut und dies allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2020. Laut Experten ist dies so viel wie 21 mittelgroße Atomkraftwerke produzieren. Weitere Gigawatt werden im Reich der Mitte folgen aber auch in vielen anderen Ländern und Regionen. Gut wenn es Unternehmen gibt, die sich der Silberförderung widmen, wie zum Beispiel MAG Silver!

Quasi Tonnenweise hervorragende Q1-2021-Resultate dringen aus MAG Silvers (WKN: 460241 / TSX & NYSE: MAG) und Fresnillos Joint-Venture ‚Juanicipio‘ zu uns durch. Besonders bemerkenswerte Bausteine dieser Erfolgsgeschichte finden sich unter anderem in folgenden Zahlen:

· Je mehr, desto Silber - mit 458 g/t lag der Silbergehalt im Fördererz im ersten Quartal 2021 satte 40 % über dem aus 2020, wo das aufbereitete Material im Durchschnitt 328 g/t aufwies.

· Der Materialverkauf! Zwischen Januar und März 2021 gingen insgesamt 188 Unzen Silber, 631 Unzen Gold, 137 Tonnen Blei und 199 Tonnen Zink über die Ladentheke.

· Gut, besser, Bruttogewinn: fast 8,2 Millionen USD Bruttogewinn wurden im 1. Quartal 2021 erwirtschaftet.

· Aufbereitung im Akkord: durch die Aufbereitungsanlage von Fresnillo liefen 395 Tonnen Erz. Seit August 2020 lag das Volumen von aufbereitetem Material per Ende März hin bei 108.254 Tonnen. Das ist sowohl ein gewichtiger Beitrag für einen weiter anschwellenden Cashflow als auch wichtig für den Ausgleich von größeren Teilen des ursprünglichen Projektkapitals und damit auch ein Beschleuniger für die Inbetriebnahme der ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage.

· Es Läuft bei MAG Silver: Mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 93 Millionen USD kann sich der Erfolgsfluss des Unternehmens mit voller Kraft weiter ausbreiten.

Festhalten am Zeitplan für die ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage

Das Ende eines jeden Quartals ist auch immer der Beginn eines neuen Vierteljahres. Seitens MAG Silver schaut man in Sachen Zeitrechnung sehr gespannt auf das letzte Quartal des laufenden Jahres. Dann nämlich soll die ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage mit einer konzipierten Kapazität von täglich 4.000 Tonnen ihre Arbeit aufnehmen. Gleich mit Betriebsbeginn soll dann auch sukzessive ihre Auslastung von auf etwa 50 % bis Ende 2021 und auf bis zu 90 % bis im nächsten Jahr gesteigert werden.

Bis dahin kann jedoch nicht von Stillstand gesprochen werden, denn die Fertigstellung läuft auf vollen Touren. So sind bereits die wichtigsten Aufbereitungsgeräte fast vollständig installiert, wodurch die ‚Juanicipio‘-Aufbereitungsanlage sich praktisch schon warmlaufen kann, um sich in Q4-2020 mit voller Kraft dem Aufbereiten von vielen Tausend Tonnen hochgradigen Silber und Gold ebenso wie von Blei und Zink widmen zu können.

Neue Man- und Woman-Power verleihen Board of Directors zusätzliche Dynamik!

Parallel zu dem dynamischen Voranschreiten der Förderung wertvoller Metalle legte MAG Silver auch in Sachen Humankapital noch zwei gewichtige Schippen drauf. Neu im Board of Directors ist Susan Mathieu, die auf ein Vierteljahrhundert professionelle Erfahrung im Bergbausektor blickt und zuvor in anderen großen Explorationsunternehmen führende Positionen innehatte.

Ebenso verstärkt nun auch Tim Baker die Führungsriege von MAG Silver. Baker war vor seinem Wechsel zu MAG Silver als Executive Vice Präsident und Chief Operating Officer bei Kinross Gold tätig und blickt auch sonst auf eine „güldene“ Führungsvergangenheit zurück. Mit seinem Eintritt verließ Richard Clark das Board of Directors von MAG Silver.

Fazit:

Trotz der COVID-Unwägbarkeiten konnte MAG Silver sein veranschlagtes ‚Infill‘- und ‚Step out‘-Bohrprogramm von 33 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 27.900 m fertiggestellt werden. Mit dem Eintreffen des Großteils der Analyseergebnisse wird ab dem laufenden Quartal gerechnet! Darauf aufbauend wird auch gleich ein ‚Juanicipio‘-2021 Bohrprogramm aufgesetzt, das im Erzgangsystem ‚Valdecañas‘ (einschließlich der unabhängigen Zielerstellung auf der Erzgangfamilie ‚Venadas‘ und auf dem Erzgang ‚Anticipada‘) und drei weiteren Vorrangzielen durchgeführt wird! Weiterer Newsflow sollte aus dem Bohrprogramm vom ‚Deer Trail‘-Projekt in Utah zu erwarten sein, dass bereits im November 2020 gestartet wurde und nun kurz vor dem Abschluss steht! Auch von hier sollten die ersten Analyseergebnisse schon zeitnah eintreffen!

Somit bleibt es sehr spannend für die MAG Silver (WKN: 460241 / TSX & NYSE: MAG)-Aktionäre, die wir weiterhin auf dem Laufenden halten!

