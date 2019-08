M3 Metals will Wert gewaltiger Eisenerzvorkommen schnellstmöglich heben!

Jetzt will M3 Metals (TSX-V MT / FRA XOVN) (ehemals ML Gold) Nägel mit Köpfen machen und leitet Schritte ein, um den Wert des gewaltigen Eisenerzschatzes auf seinem Projekt Block 103 für seine Aktionäre zu realisieren, die wirtschaftliche Bewertung und Entwicklung der riesigen Ressource voranzutreiben!

Dazu hat sich M3 Metals die Dienste der Experten von Hatch gesichert, die nicht nur über große Erfahrung und Expertise in der globalen Eisenerzbranche verfügen sondern speziell auch im Labrador Trough, der Gegend, in der Block 103 gelegen ist.

Angesichts des zuletzt anhaltend hohen Eisenerzpreises und positiver Aussichten für den Sektor hatte sich M3 Metals entschieden, das Projekt, das bereits über eine Ressource von 7,2 Mrd. Tonnen (!) Eisenerz verfügt und für das zudem 2013 auch schon eine PEA (erste Wirtschaftlichkeitsbewertung) erstellt wurde, in den Fokus zu rücken. Die PEA wies für nur einen Teil der Ressource (1,9 Mrd. Tonnen) bereits einen Wert von mehr als 7 Mrd. CAD aus!

Jetzt geht es darum, Block 103 mit einer neuen Studie über die Phase der PEA hinaus und in Richtung einer vorläufigen bzw. endgültigen Machbarkeitsstudie zu bewegen. Insbesondere soll dabei der Umfang des Projekts neu festgelegt werden, um besonders die Gesamtkosten zu senken. Und nach Ansicht von M3 Metals ist die Entscheidung, dazu die Experten von Hatch zu engagieren, ein strategischer Schritt, der eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung von Block 103 spielen wird.

Die aktuellen Ziele der jetzt begonnen Arbeiten sind dabei:

- eine deutliche Reduzierung der Kostenschätzungen gegenüber der PEA von 2013

- eine schrittweise Steigerung der Kapazität, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen

- die Nutzung organischen Wachstums, um einen Vollbetrieb zu erreichen

- die robuste Natur des Projekts auch langfristig darzustellen

- die entscheidenden Projektparameter zu berechnen (CAPEX; OPEX; IRR; NPV) und

- den neuen Bericht im nächsten Schritt für die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie zu nutzen.

Block 103 liegt in der Nähe vorhandener Infrastruktur im Herzen des Labrador Trough in Neufundland und Labrador nur ca. 30 Kilometer von der Stadt Schefferville in Quebec entfernt. M3 Tech hatte in der Vergangenheit unter anderem 115 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 28.000 Metern durchgeführt, um die Vorkommen abzugrenzen. Dabei wies man zwei Vererzungszonen nach – Northwest und Greenbush –, wobei die bisherige Ressourcenschätzung von der Greenbush-Zone stammt. Insgesamt mehr als 35 Mio. CAD hatte M3 in der Vergangenheit in die Erkundung und den Abbau der Projektrisiken investiert.

Wir sehen in der Entscheidung, sich die Dienste von Hatch zu sichern, ein gutes Zeichen für die Aktionäre des noch kleinen Unternehmens, dass die Weiterentwicklung – und damit hoffentlich die Wertrealisierung – von Block 103 nun zügig vorangetrieben wird, da das Umfeld am Markt für Eisenerz derzeit sehr positiv ist. Wie sich das auswirkt, konnte man zum Beispiel bei der ebenfalls im Labrador Trough tätigen Champion Iron Ore (WKN A111EF) beobachten. Der Eisenerzproduzent konnte in seinem ersten Fiskalquartal den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen!

Die Chancen für Eisenerzunternehmen und damit insbesondere auch für M3 Metals sind – bei allen, sicherlich nicht geringen Risiken – derzeit also wohl so gut wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Dass das Unternehmen diese Chance jetzt aktiv nutzt, kann für die Aktionäre eigentlich nur positiv sein! Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden.

