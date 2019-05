Lynas erwägt neue Seltene Erden-Anlage in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Lynas":

Seltene Erden-Produzent Lynas (WKN 871899), derzeit Ziel eines feindlichen Übernahmeversuchs, hat angedeutet, dass man darüber nachdenke, eine neue Verarbeitungsanlage für die gar nicht so seltenen Erden in den USA zu errichten. Damit würde man einem der größten und strategisch bedeutendsten Kunden deutlich näherkommen.

Lynas, das Unternehmen wies vor einiger Zeit ein Übernahmeangebot in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar oder 2,25 Dollar pro Aktie von Wesfarmers (WKN 876755) zurück, erklärte, man habe eine Absichtserklärung mit der in Texas ansässigen Blue Line Corp über die Entwicklung einer Anlage zur Trennung von Seltenen Erden in den USA abgeschlossen.

Diese Anlage würde es Lynas erlauben, einzelne Materialien aus dem schwere Seltene Erden-Produkt zu separieren, das man derzeit auf der Anlage in Malaysia herstellt. Eine Absichtserklärung bedeutet noch lange nicht, dass diese Pläne auch umgesetzt werden, zeigt aber, das Lynas über die aktuellen behördlichen Probleme in Malaysia und die Auseinandersetzung mit Wesfarmers hinaus plant.

Die USA gehören zu den größten Verbrauchern Seltener Erden und haben wiederholt Bedenken über die Vormachtstellung Chinas in diesem Markt geäußert. Lynas erklärte in einem Statement, dass das Joint Venture helfen werde, sicherzustellen, dass US-Unternehmen einen kontinuierlichen Zugang zu Seltene Erden-Produkten aus einer Quelle in den USA haben. Die neue Anlage wäre der einzige große Produzent von separierten mittleren und schweren Seltenen Erden-Produkten der Welt außerhalb Chinas, hieß es weiter.

Seltene Erden werden unter anderem in Permanentmagneten, Katalysatoren, Batterien, der Elektronik oder Wasseraufbereitungschemikalien verwendet.



