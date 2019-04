Lyft – Snap als Blaupause?

Erinnern Sie sich noch an Snap? Die Aktie ging vor zwei Jahren an die NASDAQ, als Facebook mit Instagram einen mächtigen Konkurrenten aufgebaut hatte und damit Snaps Alleinstellungsmerkmal dahin war. Dennoch war der Ausgabepreis enorm hoch. Bis Dezember 2018 ging es von 27 Dollar auf fünf Dollar und in den letzten Monaten zurück auf 12. Dieser Weg ist auch für Lyft vorstellbar. Wir haben eine absurd hohe Bewertung mit einer Kapitalvernichtung von fast einer Milliarde Dollar pro Jahr und natürlich den großen Konkurrenten Uber. Derzeit scheint das Börsenklima noch sehr günstig für Ipo’s wie Uber und Lyft. Große Phantasie, aber eben sehr sehr wenig vorzuweisen. Das kann sich schnell drehen und dann sind Sie mit dem Turbo-Bearder Citi auf der richtigen Seite. Trotz der volatilen Aktie bietet der Emittent einen günstigen Turbo mit Hebel 5. Wir empfehlen den Schein für spekulative Anleger…