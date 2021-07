Luxuriöse Kupons mit Kering

Luxusaktien haben bislang eine erstaunliche Resilienz gezeigt und mittlerweile Bewertungsniveaus erreicht, die man aus der Technologiebranche kennt. Das gilt auch für Kering (FR0000121485) mit dem Markenportfolio von Gucci, Cartier, St Laurent, Brioni, Montblanc u.v.m. in den Sparten Couture & Leather Goods, Watches & Jewelry und Eyewear. Wer sich hier defensiv engagieren möchte, kann die Volatilität zur Umsetzung einer Einkommensstrategie mit Sicherheitspuffer nutzen.

Aktienanleihe mit Zinskupon von 7,4 Prozent p.a. (Februar 2022)

Die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HR7XX84 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 7,4 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.2.22 auf oder über dem Basispreis von 700 Euro, dann steigt die effektive Rendite auf 12 Prozent p.a. (Kaufpreis aktuell unter pari). Andernfalls erhalten Anleger eine Kering-Aktie (1.000 Euro / 700 Euro, Bruchteile in bar).

Aktienanleihe Protect Express mit Kupon von 3,95 Prozent p.a. (maximal Juni 2024)

Auch die Aktienanleihe Protect Express mit der ISIN DE000HVB5ME9 zahlt in jedem Fall einen Kupon in Höhe von 3,95 Prozent p.a. aus. Die übrigen Konditionen werden am Ende der Zeichnungsfrist (28.7.21, kein Ausgabeaufschlag) festgelegt. Der Schlusskurs definiert das Tilgungslevel, bei 70 Prozent wird die Barriere fixiert. Notiert die Aktie an einem der halbjährlichen Beobachtungstermine, erstmals am 24.1.22, auf oder über der Tilgungsschwelle, dann erfolgt zusätzlich zur Zinszahlung die Rückzahlung des Nennbetrags und das Produkt erlischt vorzeitig. Ohne vorzeitige Fälligkeit entscheidet am finalen Bewertungstag (8.1.24) die Barriere über die Rückzahlungsart: wird sie verletzt, gibt’s die Aktie.

Klassisches Express mit Chance auf 10,2 Prozent p.a. (maximal Juli 2025)

Für das Express-Zertifikat mit der ISIN DE000HVB5MC3 definiert der Schlusskurs vom 23.7.21 Tilgungslevel (100 Prozent) und Barriere (65 Prozent). Hier erfolgt die Kuponzahlung nur mit vorzeitiger Fälligkeit (erster vierteljährlicher Beobachtungstag 20.10.21) oder aber Endfälligkeit auf oder über Tilgungslevel, was den höheren Kupon erklärt. Zeichnung bis 23.7.21; Ausgabeaufschlag 7,50 Euro.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe, die Aktienanleihe Protect Express und das klassische Express-Zertifikate richten sich an ausschüttungsorientierte Aktienanleger, die für die Kering-Aktie zumindest eine Seitwärtsbewegung prognostizieren und sich defensiv positionieren möchten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kering-Aktien oder von Anlageprodukten auf Kering-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen