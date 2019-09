Luxemburger Börse und EUWAX AG starten gemeinsames Handelsangebot für Anleihen

Am 26. September haben die Luxemburger Börse (LuxSE) und die EUWAX AG den Start von „LuxXPrime“ bekanntgegeben. Dieses neue Angebot auf der Handelsplattform der Luxemburger Börse wurde speziell für den Anleihenhandel in Retail-Ordergrößten konzipiert.Als wichtigster Liquidity-Provider für LuxXPrime hat die EUWAX AG die Aufgabe, Transaktionen zu ermöglichen, indem sie als potentielle Gegenpartei für Käufer und Verkäufer der für LuxXPrime ausgewählten Anleihen fungiert. Die EUWAX AG unterstützt Anleger dabei, ihre Handelsaufträge an der Luxemburger Börse ausführen zu lassen, indem sie Geld- und Briefquotes stellt und für eine hohe Präsenz im Orderbuch sorgt. Ein weiterer Vorteil: Alle gestellten Quotes auf LuxXPrime sind verbindlich. Daher muss der Liquidity-Provider die Order zum veröffentlichten Quote ausführen.In einer ersten Phase zählt das neue Handelssegment auf der Handelsplattform der LuxSE 260 sorgfältig ausgewählte und liquide Anleihen von 71 Emittenten aus 9 Ländern, darunter auch 12 grüne Anleihen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.