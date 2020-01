Lundin Mining erfüllt die Erwartungen

Die kanadischehat die Produktionsprognosen bei allen Metallen, die man produziert, erreicht. Für das laufende Jahr erwartet die Gesellschaft einen starken Anstieg der Produktion.Im vierten Quartal verzeichnete Lundin einen Kupferausstoß von 67.131 Tonnen Kupfer, sodass im Gesamtjahr 235.498 Tonnen zusammenkamen. Prognostiziert hatte der Konzern 227.000 bis 245.000 Tonnen des roten Metalls. Die Candelaria-Mine in Chile förderte im letzten Quartal 2019 39.221 Tonnen Kupfer und das trotz der instabilen politischen Lage in dem südamerikanischen Land, so CEO Marie Inkster.Die Zinkproduktion gab Lundin Mining für das vierte Quartal mit 38.925 Tonnen an und auch hier lag der Gesamtjahresausstoß mit 151.515 Tonnen im Rahmen der Prognosespanne von 149.000 bis 157 000 Tonnen. Der Nickelausstoß erreichte dem Unternehmen zufolge im Gesamtjahr 13.494 Tonnen. Hier hatte Lundin Mining 12.000 bis 14.000 Tonnen vorhergesagt.Für 2020 rechnet der Konzern nun mit einem Anstieg der Kupferproduktion um mehr als 20% sowie einem Produktionsplus von 18% bei Zink und 22% bei Nickel. Das Unternehmen sieht sich gut positioniert, um in den kommenden Jahren eine starke Produktion, sinkende Cashkosten und freien Cashflow zu liefern.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.