Lukrative Lufthansa-Puts bei anhaltender Talfahrt

Trotz der massiven Beschränkungen der Luftfahrtbranche konnte die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) wegen der Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Reisetätigkeit am 1.3.21 ein 12-Monatshoch bei 12,96 Euro erreichen. In weiterer Folge konnte die Aktie, die noch vor einem halben Jahr bei 6,85 Euro einen langjährigen Tiefststand verzeichnete, das hohe Niveau allerdings nicht halten. In den vergangenen Tagen beschleunigte sich die Talfahrt der Aktie. Im Vormittagshandel notierte die im Bereich von 10,70 Euro um vier Prozent unterhalb ihres Vortagesschlusskurses.

Setzt sich die Talfahrt der Lufthansa-Aktie, die in den aktuellsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 5,45 Euro als verkaufenswert eingestuft wird, ihre Talfahrt auf 9,50 Euro fort (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 26.1.21) dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei11,50 Euro

Der J.P.Morgan-Put-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 11,50 Euro, Bewertungstag 21.5.21, BV 1, ISIN: DE000JJ6JMF1, wurde beim Aktienkurs von 10,70 Euro mit 1,37 – 1,38 Euro gehandelt.

Gibt die Lufthansa-Aktie in spätestens einem Monat auf 9,50 Euro nach, dann wird der handelbare Preis des Puts bei etwa 2,06 Euro (+49 Prozent) identisch sein.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 11,576 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,576 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV1SNA2, wurde beim Aktienkurs von 10,70 Euro mit 0,89 – 0,91 Euro quotiert.

Beim Lufthansa-Aktienkurs von 9,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 2,07 Euro (+127 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 11,995 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,995 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE7Y360, wurde beim Aktienkurs von 10,70 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Lufthansa-Aktie auf 9,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 0,24 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek