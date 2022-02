Lukoil: Warum der Titel extrem heiß ist

von Manfred Ries

Lukoil (Wochenchart): Es geht wieder aufwärts – Break out möglich.

Von Manfred Ries

Samstag, 5. Februar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Weiterhin interessant: die …

…Rohstoffe! Heute geht es um einen ganz, ganz spannenden Rohstoff-Basiswert aus einem Emerging Markets – Russland! Und von dort habe ich Ihnen heute den Ölwert Lukoil (WKN: A1420E) mitgebracht. Spannender geht es derzeit kaum.

Die Company. Lukoil ist ein russischer Mineralölkonzern per excellence. Das heute international aufgestellte Unternehmen ist ein Schwergewicht im russischen RTS-Index; Lukoil zählt, gemessen an seinen Rohstoff-Reserven, zu den drei größten privaten Mineralölgesellschaften weltweit! Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf gegenwärtig umgerechnet ~ 66,5 Mrd. EUR. Verlasse ich mich auf meine Datenbank, so wirft mir mein Analyse-System ein KGV(2022e) von 6,5 aus (KGV2021e: ~6). Auch in Sachen Dividendenrendite (2022e: ~8%) kann Lukoil punkten. Wobei wir natürlich von einer Vorsteuer-Rendite sprechen, das ist klar. Neben Deutschland dürfte auch Russland erfahrungsgemäß seinen Prozentsatz einbehalten.

Die Hintergründe. Allen Unkenrufen zum Trotz strebt der Öl-Preis weiter nach oben. Darüber hatte ich Sie in meinen vergangenen Ausgaben dieses Newsletters bereits häufiger unterrichtet. Mit einem aktuellen Rohöl-Preis (Brent) von 92,80 USD sollten sich die Preise nun oberhalb der 90er-Marke etablieren. Als nächstes Target habe ich bereits die psychologisch bedeutsame „magische“ 100-USD-Preislinie im Visier. Das kommt auch Lukoil grundsätzlich zugute.

Die Ausgangslage. Nach einem Kursrutsch bis auf 67,20 EUR (Deutschland), konnten sich die Papiere von Lukoil wieder oberhalb ihrer 200-Taglinie festigen. Mehr noch: Mit Kursen ~81,20 EUR nähern sich die Lukoil-Kurse ihrem nächsten Widerstand, der sich im Bereich ~82,20 EUR formiert.

Wie geht es weiter? Lukoil überzeugt vom Zahlenmaterial her, aber auch von seiner aktuellen Charttechnik. Ein Break out über die Kursmarke von 82,20 EUR dürfte man als Kaufansage interpretieren. Zur Erinnerung: Die Höchstkurse lagen im Vorjahr bei 93 EUR. Schlusskurs der Lukoil-Aktie (WKN: A1420E) am Freitag, 4. Februar 2022 am Börsenplatz Frankfurt: 80,10 EUR (+1,8%). Doch Achtung: Der russische Aktienmarkt ist hochvolatil! Dies auch im Hinblick auf die politische Entwicklung. Diesen Fakt müssen Emerging-Markets/Rohstoff-Trader stets im Auge behalten! Die Regeln des Money-Managements sind anzuwenden; das etwaige Einstandskapital dem hohen Risiko entsprechend zu reduzieren.

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus dem Osten – ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und entspanntes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

