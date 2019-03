Luftverschmutzung verursacht immense Kosten

Die menschliche Gesundheit und auch die Wirtschaft leiden unter Luftverschmutzung

Laut Berechnungen der Weltbank kostet die Luftverschmutzung 8,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, damit nicht wenig. Weltweit verursacht sie sieben Millionen vorzeitige Todesfälle pro Jahr und eine im Durchschnitt um 1,8 Jahre geringere Lebenserwartung. Dies entspricht rund 225 Milliarden US-Dollar für verlorene Arbeitskraft und verursacht zudem Billionen Dollar im Gesundheitswesen.

Dem will die Regierung Indiens jetzt entgegenwirken. Ein neues nationales Clean-Air-Programm soll die Umweltbelastungen verringern. Denn Indien besitzt die meisten Städte mit extrem schlechter Luft. So zeigt es eine Studie von IQAir Air Visual und Greenpeace auf. In der traurigen Hitliste sind unter den ersten zehn Städten sieben indische Städte. Am schlimmsten sieht es im indischen Gurugram, einem Finanz- und Industriestandort nahe New Delhi mit fast einer Million Einwohnern aus.

Wie in anderen Ländern zu sehen ist, macht sich die Bekämpfung der Luftverschmutzung mehr als bezahlt. Paradebeispiel ist Kalifornien, wo ein Dollar, der für saubere Luft ausgegeben wird, 30 Dollar zurückbringt. Da kommt eine wachsende Elektromobilitätsbranche und ein verstärkter Einsatz von Wind- und Solarenergie gerade recht. Einer der daran maßgeblich beteiligten Rohstoffe ist Vanadium, ein Batteriemetall. In sogenannten Redox-Flow-Batterien, die das Metall enthalten, kann Energie bestens gespeichert werden.





