Luftverkehrsteuer aussetzen

Die FDP-Bundestagsfraktion fordert, die für den 1. April 2020 geplante Erhöhung der Luftverkehrsteuer auszusetzen und einer regelmäßigen Evaluierung zu unterziehen. Ein entsprechender Antrag wurde in dieser Woche ins Parlament eingebracht. Die Luftverkehrsbranche ist bereits im besonderen Maße von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen. Der internationale Verband der Fluggesellschaften (IATA) geht inzwischen davon aus, dass die Fluggesellschaften in diesem Jahr im Passagiergeschäft zwischen 63 und 113 Milliarden Dollar (bis zu 101 Mrd. Euro) an Umsatz verlieren werden. Die Lufthansa plant die Kapazität von 150 Flugzeugen stillzulegen und Kurzarbeit anzumelden. Es ist also mit eklatanten Umsatzeinbußen zu rechnen, die weitreichende negative ökonomische Folgen für Fluggesellschaften, Flughäfen und Passagiere haben werden. Eine zusätzliche steuerliche Mehrbelastung ist angesichts der aktuellen Entwicklungen nicht hinnehmbar. Den Antrag der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag finden Sie hier: https://bit.ly/33b3ypn.