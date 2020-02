Lufthansa weiter deutlich im Sinkflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Keine Aktie wurde am Donnerstag in Stuttgart häufiger gehandelt, keine DAX-Aktie leidet unter so hohen Verlusten: Die Rede ist von der Lufthansa. Für die Aktie der Kranich-Airline ging es gestern rund 4,5 Prozent gen Süden. Erst am Mittwoch hatte die Lufthansa angekündigt, aufgrund des Coronavirus ein Sparprogramm einzuläuten. So sollen unter anderem Flüge und Fortbildungen für Mitarbeiter gestrichen werden. EUWAX

