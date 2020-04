Lufthansa weiter im Fokus der Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Auch am ersten Handelstag nach Ostern stand die Lufthansa weiterhin im Fokus der Stuttgarter Anleger und legte bis zum Mittag um 2,8 Prozent zu. Laut jüngsten Berichten ziehen sich die Verhandlungen über Staatshilfen weiter hin – angeblich würde sich die Lufthansa im bisherigen Modell die Vorteile sichern, während der Bund einen Großteil der Risiken tragen würde. Als Summe wird über einen mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbetrag diskutiert. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.