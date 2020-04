Lufthansa weiter im Fokus!!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Wirkliche Fortschritte bei den Verhandlungen über Staatshilfen scheint es nicht zu geben, gleichzeitig droht aus charttechnischer Sicht Ungemach: Bis zum Mittag fällt die Lufthansa-Aktie gestern wieder unter die Marke von 8 Euro und notiert bei 7,90 Euro rund 2,2 Prozent im Minus. Damit rückt das Krisentief von Anfang April bei 7,80 Euro in Reichweite – Kurse darunter wären aus charttechnischer Sicht definitiv kein gutes Signal. EUWAX



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.