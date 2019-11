Lufthansa unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Luftfrachtbranche steckt in der schlimmsten Krise seit zehn Jahren. Das sagte Peter Gerber, Lufthansa-Cargo-Chef, der "Börsen-Zeitung". "Wenn man eine Ergebnislage hat wie wir derzeit, dann muss man an der Kapazität arbeiten." Für die zweite Hälfte des kommenden Jahres rechnet Gerber mit einer Verbesserung des Geschäfts. Derweil geht es im Tarifkonflikt nicht voran. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO ist noch nicht zur Schlichtung bereit – hat aber andererseits auch keine neuen Streiks angekündigt. EUWAX

