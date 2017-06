Lufthansa und RWE – kommt die Korrektur?

Die Aktie der Lufthansa befindet sich weiter im Höhenflug. Doch es gibt auch erste Stimmen die zur Vorsicht mahnen, zumal der aktuelle Kurs knapp 10 Prozent über der Durchschnittsnotierung der letzten Monate liegt. Zwar muss dies nicht grundsätzlich zu einer Korrektur des Kurses führen, das Chance-Risiko Verhältnis ist jedoch eher schlecht. Wir empfehlen für Bären einen Put mit der WKNund einen Open End Turbo Bear mit der WKNaus unserer-Liste. Aber auch RWE kann die letzten Wochen auf eine wahre Rally zurückblicken.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem die Brennelementesteuer als unzulässig erachtet wurde, stieg der Kurs der Aktie deutlich an. Seit Beginn des Jahres legte der Kurs der Aktie insgesamt um knapp 70 (!) Prozent zu. Dennoch bleiben auch hier viele Fragen offen, hat sich am grundlegenden Geschäftsmodell des Unternehmens nicht viel geändert. Weiterhin bleibt das Umfeld im Energiesektor schwierig, besonders da nach der Bundestagswahl im Herbst sich das politische Bild in Berlin ändern könnte. Neue Regulierungen nicht ausgeschlossen.

Für das erste Quartal konnte RWE immerhin ein EBITDA von 2,1 Milliarden Euro vorweisen (- 6 Prozent), das Nettoergebnis konnte um knapp 10 Prozent auf 946 Millionen Euro gesteigert werden. “Wir sind gut ins Jahr gestartet und können unseren optimistischen Ausblick und die angestrebte Dividende von 50 Cent für 2017 bekräftigen. Der Energiehandel hat einen hohen Ergebnisbeitrag geliefert. Unsere Maßnahmen zur Optimierung der Kraftwerksflotte greifen und unser Effizienzprogramm hilft uns, die gesunkenen Strompreise teilweise zu kompensieren.”, so Finanzvorstand Markus Krebber.

Anleger, die mit einer weiteren Steigerung des Kurses rechnen, schauen sich den Call Optionsschein mit der WKN HU0UMG an. Bären empfehlen wir den Discount Put PR45RJ oder den Put Optionsschein VN79E4.

