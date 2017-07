Lufthansa stabilisiert sich, Tesla mit Kurssprung

Nach dem deutlichen Verlusten letzte Woche konnte die Lufthansa Aktie den Sturzflug erst einmal stoppen. Verantwortlich für den Absturz wurden hauptsächlich Gewinnmitnahmen vor dem anstehenden Sommerloch gemacht. Wer der Meinung ist, dass dennoch ein wenig Luft nach ist, greift zum Putoder Discount-Put. Der DAX konsolidiert zu Beginn der neuen Handelswoche an der 12.200er Marke. Wir empfehlen momentan Inliner mit Abstand nach unten, zum Beispiel das Papieroder. Aber auch auf Öl finden sich neue Produkte in unserer-Liste.

Öl war in den letzten Wochen einer der antizyklischen Werte in unserem Portfolio und wir hatten wiederholt Produkte mit seitwärts/offensiv Ausrichtung vorgestellt (Lesen Sie auch: Öl und Gold im Aufwärstrend). Bei niedrigerem Kursniveau lohnt sich ein Blick auf den Inliner SC3GVY auf Brent (hoher Abstand zu Barrieren und maximale Rendite von 145 Prozent) oder die Discount-Calls PB9UJ4 und PB9UJ6 . Alternativ finden sich in unserer ISIN-Liste noch ein Discount-Call auf WTI mit der WKN PB9UM2.

Tesla mit großem Kursplus

Zu den Gewinnern beim Handelsstart in die neue Woche gehörte sicherlich der Automobilhersteller Tesla mit einem Plus von knapp 4 Prozent. Zuletzt gab es Berichte darüber, dass der US-Hersteller zukünftig versuchen wird seine Modellpalette deutlicher abzugrenzen. Die günstige Version des S-Modells mit der “kleinen” Batterie-Option (Kaufpreis ab 70.000 Dollar) wird in absehbarer Zukunft eingestellt, interessierten Käufern wird dann nur noch die 5.000 Dollar teurere Variante mit 75 Kilowattstunden angeboten werden. Ziel ist es, das S-Modell deutlicher vom “billigen” Bruder Model 3 zu unterscheiden, der bereits ab 35.000 Dollar zu haben ist.

In unsere ISIN-Liste finden interessierte Anleger zwei Turbo-Optionsscheine (long) mit der WKN VN8HX5 (6er Hebel). Bären greifen zum Turbo CY6W7C mit Hebel 15. Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, dem empfehlen wir sich die Preisgestaltung bei DEGIRO anzuschauen.

