Lufthansa profitiert vom fallenden Ölpreis - Wirecard erweitert sein B2B-Angebot um Kredite

Wien (aktiencheck.de) - Feiertagsbedingt blieben gestern die Börsen in den USA und in Großbritannien geschlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der größte Gewinner im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seien die Papiere der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) (+1,4%) gewesen. Der Konzern habe vom fallenden Ölpreis profitiert.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) habe um 0,3% zulegen könnennachdem sich Gerüchte über die Weitergabe höherer Porto-Gebühren breit gemacht hätten und bekannt worden sei, dass 200 Elektrofahrzeuge der Deutsche Post-Tochter StreetScooter nach Großbritannien verkauft worden seien.Auf Vormarsch hätten sich auch die Aktien von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) (+2,6%) befunden. Der deutsche Anbieter digitaler Zahlungsdienste erweitere künftig sein B2B-Angebot um Kredite, die basierend auf künstlicher Intelligenz automatisiert bewilligt werden sollten.In der Schweiz habe die Bekanntmachung, dass die japanische SoftBank Group (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624) doch nicht beim weltweit zweitgrößten Rückversicherer einsteigen werde, Swiss Re (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M) zu einem Kursplus von 0,4% verholfen.Im weiteren Verlauf berichte in den USA heute noch Hewlett Packard Enterprise (HPE) (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD) und am Donnerstag Costco Wholesale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351). In Europa würden heute IMMOFINANZ (ISIN: AT0000809058, WKN: 911064) und S IMMO (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388) Quartalszahlen vorlegen. (29.05.2018/ac/a/m)