Lufthansa nur 0,50 Euro wert?

Von den Stuttgarter Anlegern ebenfalls rege gehandelt wurde gestern die Lufthansa-Aktie, die Verluste bis auf 9,40 Euro erlitt. Im Vorfeld der Hauptversammlung am Donnerstag kam es am Montag zu einem Treffen der Bundesregierung mit Großaktionär Thiele, das jedoch ohne Ergebnis endete. Thiele kann das ausgehandelte Rettungspaket, das am Donnerstag beschlossen werden soll, mit seinen Stimmanteilen verhindern. Währenddessen bleiben die Analysten der Citigroup pessimistisch und sehen den fairen Wert der Lufthansa bei 0,50 Euro, sie raten zum Verkauf. EUWAX

