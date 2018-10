Lufthansa – lesen Sie diese Einschätzung…

Wow! Also – Anfang Januar haben wir bei Feingold Research Ihnen Lufthansa zum Verkauf empfohlen. Chance-Risiko aus unserer Sicht 20:80. Jetzt aus unserer Sicht – 80:20. Deshalb – Discount-Calls, Discounterund Turbo- kaufenswert. Aber lesen Sie mal die Analysten der Citigroup: Einmal im Spätwinter bei knapp 30 Euro, dann jetzt, rund 12 Euro tiefer in der Aktie: Im Winter – die Aktie war TEUER – sagte man: “Die US-Bank Citigroup hat Lufthansa mit “Buy” und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Angesichts derzeit erheblicher Turbulenzen im europäischen Luftverkehrsmarkt sollten Anleger grundsätzlich Aktien von Billigfliegern jenen der Netzwerk-Fluggesellschaften vorziehen, empfahl Analyst James Ainley in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Sektorwerte sind Ryanair und dennoch auch die Lufthansa. Deren kurzfristiges Wachstumspotenzial hält er noch nicht für vollständig im aktuellen Kursniveau eingepreist.”

Weiter mit der Einschätzung der Analysten: … Jetzt - bei 18 Euro sagt man: “Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Lufthansa von 19,90 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Sell” belassen. Auf europäische Fluggesellschaften dürften düsterere Zeiten zukommen, schrieb Analyst Mark Manduca in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Lufthansa schrieb er: Wohl kaum einem Unternehmen dürfte es schwerer fallen, den Gegenwind durch Treibstoffkosten von mehr als einer Milliarde Euro in den kommenden 24 Monaten auszugleichen. Der deutsche Markt stehe zunehmend unter Druck.”

