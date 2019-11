Lufthansa lässt Schlichtung platzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die gerade erst vereinbarte umfassende Schlichtung für die Flugbegleiter der Lufthansa ist in letzter Minute geplatzt. Die Fluggesellschaft zog ihre Zustimmung zurück, weil sich die Gewerkschaft Ufo nicht bereit erklärt hatte auch bei vier Lufthansa-Töchtern auf Streik zu verzichten. Zudem rät die US-Bank Goldman Sachs die Lufthansa-Aktie um Verkauf. Umweltpolitische Ziele der EU brächten zunehmend Gegenwind für die Branche, so die Meinung. (EUWAX)

Lufthansa Tageschart





Tradesignal Online



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.