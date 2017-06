Lufthansa – jetzt unbedingt aufpassen

Bei der Lufthansa nehmen derzeit die Analysten reihenweise die Kursziele hoch. Gleichzeitig läuft die Aktie auf die langfristige Widerstandszone bei 18 Euro zu. Wir stellen deshalb einen Discount-Put (PR45P2) und einen Turbo-Bear (CY2UEY) in die ISIN-Liste. Franz-Georg wird das Chart-Bild am Dienstag einordnen. Die Lufthansa profitierte zuletzt vom starken Euro, denn Öl wird in US-Dollar abgerechnet.

Zudem sind die Ölpreise niedrig und die Konjunktur läuft super. Wir sehen die Lufthansa als Vorläufer, falls sich das Bild wendet und daher ist die Aktie perfekt für Antizykliker. Für uns gilt die alte Regel weiterhin, die Aktie um 10 Euro zu kaufen und Richtung 20 offensiv zu shorten. Die Lufthansa ergänzt unsere Short-Empfehlung auf Adidas, die gegen den DAX verliert seit die Analysten extrem bullish geworden sind. Damit halten wir es mit einem ehemaligen Repräsentanten der drei Streifen, der ja in Herzogenaurach die ersten Kontakte mit dem Ball hatte - Lothar Matthäus: “i look not back, i look in front”….

Der DAX peilt am Freitag ein neues Rekordhoch an. Wir könnten uns vorstellen, dass von einem fallenden Euro weiterer Rückenwind kommt, der den DAX zur 13.000 tragen könnte. Mögliches Handwerkszeug sind der Turbo-Bull DL9276 und der Optionsschein-Put CW1WD0.

Als Ergänzung werfen wir einen Blick gen China:

Seit der Finanzkrise 2008 ist der Verschuldungsgrad von chinesischen Unternehmen von 100 Prozent auf 170 Prozent des Bruttoinlandsprodukt gestiegen. In keinem anderen Land stieg die Verschuldungsquote in den letzten neun Jahren so derartig schnell an wie im Chinesischen Unternehmenssektor. Der steile Anstieg ist der Niedrigzinspolitik geschuldet, um das Wachstum im Land hoch zu halten.

Derweilen beharrt die Volatilität (VSTOXX) auf sehr niedrigem Niveau in Europa und zeigt, dass der Markt im kommenden Monat zumindest nicht viel Risikofaktoren einpreist. Die Herabstufung von China’s Kreditwürdigkeit von A1 auf Aa3 durch die Ratingagentur Moody’s zeigte ebenfalls keine Reaktion im DAX, der in der Vergangenheit durch den starken Einfluss der Autowerte stärkere Ausschläge zeigte als der EuroStoxx50. Zykliker reagieren oft sensibel auf Schlagzeilen aus China, da es ihr wichtigster Absatzmarkt ist. Der über die Eurex gehandelte Eurostoxx Automobile Sector Index (FSTA) notierte im Mai nur leicht schwächer als der Eurostoxx50 Index. Experten warnen bereits seit Monaten, dass eine mögliche chinesische Kreditblase auch für volatile Aktienmärkte in Europa sorgen könnte. Die Herabstufung von Moody’s bedeutet, dass chinesische Firmen Kredite verstärkt von inländischen Banken beziehen müssen, da die Schuldenaufnahme im Ausland teuerer wird.

Solange die Kreditvergabe über die staatlich regulierten Banken weiterhin so exzessiv betrieben wird, könnte dies systematische Risiken hervorrufen und eine Kreditklemme („Credit Crunch“) ist dabei ein mögliches Szenario. Ein Credit Crunch kann durch schnellsteigende Zinsen verursacht werden, da so die Kreditvergabe für Unternehmen erschwert wird. Das führt zu weniger Investitionen, wodurch geringere Wachstumsraten oder sogar eine Rezession die Folge sein können. Das schnelle Kreditwachstum ist der chinesischen Regierung natürlich bekannt. Sie versucht mittlerweile Möglichkeiten zu finden, um die hohe Schuldenquote langsam zurückzufahren, ohne eine Kreditklemme zu riskieren. Ob das gelingt, wird sich vielleicht noch in diesem Jahr zeigen.

Anleger ignorieren derzeit dieses Szenario. Die meistgehandelten ETFs auf chinesische Indizes konnten Benchmark ETFs auf Emerging Markets in den letzten Wochen schlagen. Viele Experten sind der Ansicht, dass europäische und vor allem US-Aktien bereits sehr hohe Bewertungen aufweisen. Es kann einer der Gründe sein, warum ETFs auf Emerging Markets, in denen auch chinesische Aktien enthalten sind, im letzten Monat wieder Rekordzuflüsse aufwiesen.

Beim DAX deuten erste Anzeichen auf einen möglichen Sprung über die nächstgelegene charttechnische Barriere hin. Doch ein positives Signal kann sich frühestens am Nachmittag bestätigen. Und selbst wenn es dazu kommt, dürfen Anleger im Anschluss keine Wunder erwarten – kleine Gewinne bleiben aber möglich.

Der Deutsche Aktienindex wird kurz vor dem Wochenende vorbörslich bereits oberhalb seines ersten Widerstandes um 12.710 Punkten gekauft. Behält er diese Tendenz bis zum Handelsschluss bei, wäre dies ein Zeichen dafür, dass ein weiteres Aufbäumen der Kurse nach oben vor der – eigentlich längst fälligen – Korrektur erfolgt. Die nächsten Etappenziele auf dem Weg Richtung Norden liegen bei 12.775 und 12.830/40.

Der Prognose-Korridor im 1-Stunden-Intradaychart der Vormonate, der bis zu 99 Prozent aller historischen Kursbewegungen umschließt und sich daher gut zur kurzfristigen Vorhersage eignet (grau), lässt sogar Potenzial bis derzeit etwa 12.875/13.000 Punkte. Scheitert der Ausbruch des Marktes nach Norden, zeigt sich auf dieser Zeitebene auch die erste Stabilisierungszone auf der Unterseite, die bei rund 12.375/12.480 verläuft.

Im Tageschart ist der bis ins Vorjahr zurück reichende Aufwärtstrendkanal (grün) eine gute Orientierungshilfe, seine Obergrenze bei momentan rund 13.020 ist das nächste mittelfristige Kursziel. Anleger sollten nun aber nicht zu voreilig sein, und frühestens nach den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag zuschlagen, falls der DAX dann immer noch deutlich – idealerweise mindestens 30 bis 40 Punkte – über der 12.710er-Marke notiert. Zudem sollten Long-Positionen angesichts des bevor stehenden Sommerlochs auch nur Trading-Charakter haben. Für größere Investitionen bleibt das Ende des dritten Quartals abzuwarten, in dem statistisch eine größere Aufwärtstrendstabilität zu erwarten ist.

Quelle: DEGIRO, eigene Recherche