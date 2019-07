Lufthansa – jetzt muss man sie haben

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Aktien von Fluggesellschaften werden bald vielleicht in einem Atemzug mit Waffen- oder Ölexporteuren genannt, geht die aktuelle Debatte in diesem Tempo weiter. Die aktuelle Diskussion um Inlandsflüge schadet der Lufthansa nicht. Das Geld wird auf den langen Strecken verdient. Kaum ein Pilot dürfte gerne von München nach Nürnberg fliegen. Das Geschäft läuft weiterhin ordentlich und uns gefällt die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau sehr – auch und gerade nach den Zahlen. Wir empfehlen daher den Turbo-Bull MC0UBQ von Morgan Stanley. Blicken wir auf zwei aktuelle Einschätzungen..

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf “Market-Perform” mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach einem besorgniserregenden Mai habe sich die Lage der europäischen Fluggesellschaften im Juni mit Blick auf die Auslastung der Maschinen stabilisiert, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings gebe es wenig Grund mit Blick auf das Kurzstrecken-Geschäft optimistisch zu sein. Die Langstrecke laufe noch besser – die Frage sei aber, wie lange noch./

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lufthansa von “Outperform” auf “Neutral” abgestuft und das Kursziel von 21,78 auf 16,24 Euro gesenkt. Analyst Neil Glynn kappte seine Gewinnschätzungen für europäische Fluggesellschaften in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aufgrund zunehmender Umsatzrisiken. Bei der Kranichlinie blieben die Anleger wohl auch angesichts des Drucks auf die Barmittelzuflüsse zunächst in der Warteschleife.