Lufthansa – jetzt handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Lufthansa-Aktionäre dürften sich verwundert die Augen reiben. Von Januar bis Juni verdiente der Dax-Konzern im operativen Geschäft fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr erwartet Vorstandschef Carsten Spohr ebenfalls eine Steigerung, Analysten gehen von gut 2,1 Milliarden Euro aus. Zudem kommt Rückenwind kommt von der stark wachsenden Billigmarke Eurowings, die jetzt schon 2017 in die schwarzen Zahlen fliegen soll. Auch im Frachtgeschäft lief es offenbar besser als noch vor wenigen Monaten gedacht. Nach Veröffentlichung der Zahlen fiel die Aktie dennoch zunächst um rund vier Prozent. Gegen Mittag kann sie Teile der Verluste aufholen. Dennoch ein klares Zeichen der Übersättigung. Wir weisen seit Tagen auf die Lufthansa hin und hatten entsprechende Produkte vorgestellt. Unsere Zeile vom 17.07:” Kaufen Sie mittelfristig orientiert Puts zur Absicherung (DD0TXC), Discount-Puts (PR45P3), maximal Bonusse mit tiefer Barriere ohne Aufgeld und auch Knock-outs (DD0XY6).

Warum? Euro teuer, Öl günstig, Analysten bullish, Luftfahrtmarkt momentan fast perfekt, Konjunktur brummt – all das ist in der Lufthansa schon DRIN! “ Dementsprechend verhält sich die Aktie nun – “sell on good news” lautet die Devise. Ein ähnliches Szenario sehen wir weiterhin für den DAX. Wir hatten unsere “Kursziele” hier kurz aufgeschrieben. Gegen 12 im VDAX gehen wir weiterhin offensiv short. Der DAX ist reif für eine kräftige Korrektur, sollten die Amerikaner einstimmen, findet man den DAX schnell gen 11.500 Punkten. Puts zur Absicherungauf den DAX CW7JNR unbedingt empfohlen….

Euro-Ausbruch belastet den DAX und schiebt Gold an

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 18.07.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Posted in: Chart-Show