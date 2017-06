Lufthansa – jetzt genau aufpassen

Bei der Lufthansa nehmen derzeit die Analysten reihenweise die Kursziele hoch. Gleichzeitig läuft die Aktie auf die langfristige Widerstandszone bei 18 Euro zu. Wir stellen deshalb einen Discount-Put () und einen Turbo-Bear () in die ISIN-Liste. Franz-Georg wird das Chart-Bildeinordnen. Die Lufthansa profitierte zuletzt vom starken Euro, denn Öl wird bekanntlich in US-Dollar abgerechnet.

Zudem sind die Ölpreise niedrig und die Konjunktur läuft super. Wir sehen die Lufthansa als Vorläufer, falls sich das Bild wendet und daher ist die Aktie perfekt für Antizykliker. Für uns gilt die alte Regel weiterhin, die Aktie um 10 Euro zu kaufen und Richtung 20 offensiv zu shorten. Die Lufthansa ergänzt unsere Short-Empfehlung auf Adidas, die gegen den DAX verliert seit die Analysten extrem bullish geworden sind. Damit halten wir es mit einem ehemaligen Repräsentanten der drei Streifen, der ja in Herzogenaurach die ersten Kontakte mit dem Ball hatte - Lothar Matthäus: “i look not back, i look in front”….

Der DAX lief am Freitag ein neues Rekordhoch an. Wir könnten uns vorstellen, dass von einem fallenden Euro weiterer Rückenwind kommt, der den DAX zur 13.000 tragen könnte. Mögliches Handwerkszeug sind der Turbo-Bull DL9276 und der Optionsschein-Put CW1WD0.