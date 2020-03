Lufthansa: idealer Einstiegszeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Weiterhin abwärts ging es am Mittwoch auch für die Lufthansa. Bei einem Minus von 7,2 Prozent kommt die Aktie der Marke von 10 Euro immer näher und notierte am Mittwochmittag bei rund 10,30 Euro. Erst am Dienstag hatte das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel der Lufthansa von 20,00 Euro auf 13,60 Euro gesenkt. Gleichzeitig blieb die Einstufung auf „Outperform“ bestehen, denn: Der jüngste Ausverkauf biete Anlegern von Airlines nun einen idealen Einstiegszeitpunkt. Nach Abklingen der Auswirkungen des Coronavirus dürfte die Lufthansa von einem raschen Anstieg der Geschäftsreisen profitieren. EUWAX

