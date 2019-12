Lufthansa gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Eine der meistgehandelten Aktien gestern in Stuttgart: Die Lufthansa. Am Morgen wurde bekannt, dass Qatar Airways mit einer Beteiligung an der Kranich-Airline liebäugelt. Fürs erste sei aber auch eine „Partnerschaft“ der beiden Airlines denkbar, etwa in der Vermarktung. Die Lufthansa jedoch erteilte Qatar Airways eine Abfuhr. "Wir haben die Lufthansa in Deutschland nicht privatisiert, um sie in Qatar wieder verstaatlichen zu lassen", so ein Lufthansa-Sprecher am Montag. Die Lufthansa-Aktie gab jedoch bis zum frühen Nachmittag ihre anfänglichen Gewinne wieder ab. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.