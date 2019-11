Lufthansa: Vor entscheidender Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Das DAX Unternehmen (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) zeigt sich in den letzten Handelswochen erstaunlich stark! Diese Entwicklung wurde in den letzten beiden Börsensitzungen nochmal deutlich beschleunigt. Dadurch kletterte der Kurs nun an die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart) heran, welche jetzt eine Entscheidung über die künftige Kursentwicklung der Kranich-Flotte bringen sollte. Gelingt das Break nach oben, steht weiteren Zugewinnen bis zum Jahresende nichts mehr im Wege. Aufgrund der bereits kräftig überkauften Situation wird ein Ausbruch im ersten Anlauf sicher aber nicht einfach werden. Zur Stunde notiert die Lufthansa bei 17,52 Euro. Wir bleiben für Sie am Ball!

