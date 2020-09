Lufthansa auf tiefstem Stand seit 2003

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bitteres Ende einer verlustreichen Börsenwoche: Bis zum Mittag knickt der DAX weitere 2,0% ein und fällt damit weit unter die charttechnisch wichtige Unterstützungszone bei rund 12.500 Punkten. Damit scheint ein Test der 200-Tage-Linie bei rund 12.180 Punkten nicht mehr weit entfernt.Neu auf dem Parkett und direkt meistgehandelter Wert der Stuttgarter Anleger: Die Aktie des Rüstungskonzerns Hensoldt notiert bei ihrem Börsendebüt am Mittag rund 3% im Plus. Zu einem Preis von 12 Euro je Aktie wurden 38,3 Millionen Aktien ausgegeben. Damit bringt der Börsengang dem Hersteller von Radarsystemen und Drohnen rund 460 Millionen Euro ein.Umsatzspitzenreiter in Stuttgart ist heute die SAP-Aktie, die 2,7% auf 128,40 Euro abgibt. Auf Wochensicht beträgt das Minus bei SAP über 4%. Noch am Montag hatte die Baader Bank die Aktie unter „Add“-Einstufung mit einem Kursziel von 148 Euro bewertet. Die Analysten erwarten eine neue Diskussion um Wachstum zu Lasten der Profitabilität.Die Lufthansa stürzt heute unter regem Handel bei 6,95 Euro und einem Minus von 4,4% auf den tiefsten Stand seit 2003. Am Morgen hatte die Credit Suisse das Kursziel bei der Lufthansa auf 4,60 Euro gesenkt. Sorgen bereitet den Analysten die geringe Reiseaktivität im Firmenkundenverkehr.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.