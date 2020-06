Lufthansa akzeptiert EU-Auflagen – Aktionäre müssen noch zustimmen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Umsatzspitzenreiter an der Börse Stuttgart war gestern die Lufthansa. Der Aufsichtsrat der Lufthansa hatte die Auflagen der EU-Kommission akzeptiert, damit die Airline die Unterstützung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in Anspruch nehmen kann. Die Auflagen sehen die Abgabe von Start- und Landerechten an den Flughäfen Frankfurt und München vor. Die neuen Start- und Landrechte dürfen jedoch nur von Fluggesellschaften erworben werden, die keine wesentliche staatliche Unterstützung in der Corona-Pandemie bekommen haben. Die Lufthansa-Aktionäre müssen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2020 noch zustimmen. EUWAX

