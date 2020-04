Lufthansa – Zweite Verkaufswelle rollt an

Die stolze Kranich-Airline Lufthansa wurde von dem weltweiten Shutdown massiv getroffen und dürfte sich auch nicht so schnell wieder erholen. Sorgenfalten treibt besonders der Ausblick für das Luftfahrtunternehmen und ein Kapitalbedarf von weiteren 10 Mrd. Euro, um das Überleben des Konzerns zu sichern.

Auf die Bremse drücken jetzt auch noch Banken, die Société Générale stufte Lufthansa von Buy direkt auf Sell ab und senkte das Kursziel von 11 auf 3 Euro. Barclays zog nach und senkte ihr Kursziel von 12,70 auf 6,20 Euro. Besorgniserregende Aussichten für Aktionäre, vor dem Hintergrund eines drohenden Kurskollaps unter die letzten Tiefstände von 7,77 Euro. Genau diese Tendenz zeichnet sich am letzten Handelstag dieser Woche ab und birgt nach Aussagen zum Kursziel der beiden Banken noch weiteres Abwärtspotenzial in der Lufthansa-Aktie, das wiederum Handelsansätze auf der Unterseite eröffnet. Volatil dürfte es an den Finanzmärkten ohnehin zugehen, sodass die Schwankungsbreite immer in einem Investment einkalkuliert werden sollte.

Mehrjähriger Support verlassen

Der Bruch der äußerst wichtigen Kursmarke von rund 8,00 Euro wurde intraday vollzogen, aus den Daten der Vergangenheit aus 2003 lässt sich nun weiteres Abwärtspotenzial in den Bereich von 6,80 Euro auf Sicht der kommenden Tage ableiten. Hierfür könnte dann ein entsprechendes Short-Instrument zum Einsatz kommen, eine kleine Auswahl ist weiter unten angeführt. Für den Fall einer Rückkehr mindestens über 8,00 Euro und das auf Wochenschlusskursbasis könnte der Lufthansa-Aktie kurzzeitig Luft verschaffen und in den Bereich von 9,10 Euro aufwärts führen. Höhere Notierungen als 10,00 Euro werden dem Papier nach aktuellem Erkenntnisstand jedoch nicht zugetraut. Man fährt auf Sicht, was dieses Jahr noch bringt, kann niemand sagen.

Widerstände: 7,80; 7,92; 8,02; 8,30; 8,55; 8,82 Euro

Unterstützungen: 7,20; 7,12; 7,00; 6,93; 6,80; 6,65 Euro

Betrachtungszeitraum: 16.07. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008232125

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa HZ8WWJ 0,83 6,408136 8,74 Open End Lufthansa HZ8A6K 0,14 7,117898 9,78 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa HZ8TNF 2,37 9,579297 3,05 Open End Lufthansa HZ96B9 1,31 8,594352 5,26 Open End

Betrachtungszeitraum: 20. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008232125 Investmentmöglichkeiten Turbo Bull Open End Optionsschein auf Lufthansa für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.04.2020; 10:13 Uhr Turbo Bear Open End Optionsschein auf Lufthansa für eine Spekulation auf einen Kursverlust der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.04.2020; 10:15 Uhr

Weitere Produkte auf LUFTHANSA und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Lufthansa – Zweite Verkaufswelle rollt an erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).