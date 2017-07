Lufthansa, Wirecard, Daimler – die Woche im Rückblick

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wie erwartet wird die Fed noch in diesem Jahr mit der Verringerung der 4,5 Billionen Dollar schweren Bilanz beginnen. Wichtiger war aber der Hinweis, dass die Zinsen in den kommenden Jahren nur schrittweise steigen sollen und wohl nicht mehr das Niveau früherer Zyklus erreichen. Ganz nach dem Geschmack der Investoren war auch der Konjunkturbericht der Notenbank (Beige Book). Demnach verzeichnet die US-Wirtschaft ein moderates Wachstum. Der Dow Jones kletterte auf Rekord, noch kräftiger legten Technologie-Aktien zu.

Euro zeigt keine Schwäche

Auch das Kursbild beim DAX bereitet wieder mehr Freude, mit der 12.700er-Region wartet aber noch eine wichtige Barriere auf der Oberseite. Am Freitag hielt der Markt knapp darunter, besonders der Euro spielt nicht mit. Vom kleinen Schwächeanfall zur Wochenmitte hat sich die Gemeinschaftswährung wieder erholt, ein Ausbruch über die 1,15er-Marke könnte jederzeit erfolgen und würde die Exportwerte im DAX belasten. Investoren behalten zudem die Anleihemärkte im Blick. Steigende Zinsen sorgen bei Besitzern von Bankaktien für Freude während Aktien wie die Telekom oder Versorger leiden. Wir blicken auf einige Beiträge der Woche zurück, in denen wir eine breite Auswahl an Investmentideen vorgestellt haben.



