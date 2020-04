Lufthansa: Wieder ein neues Tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Luftfahrtbranche leidet derzeit mit am meisten unter der Corona Krise. Die Flughäfen schließen Ihre Terminals, die Fliegerflotten bleiben am Boden, die Osterferien finden mehr oder weniger in den häuslichen Räumen statt. Auch die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) kann sich dieser Situation nicht entziehen. Der Aktienkurs der Kranichflotte hat sich in den vergangenen Wochen halbiert! Nachdem das Wertpapier in einer ersten Gegenbewegung letzte Woche wieder kurz über die 10-Euro Marke klettern konnte, geht es seither täglich erneut weiter berab. Am heutigen Freitag rutscht die Lufthansa nach einer Eröffnung bei 8 Euro auf aktuell 7,86 Euro ab und damit auf ein neues Mehrjahrestief. Wir sehen hier gerade für mittelfristige Trader noch keinen Grund, bereits wieder größere Longpositionen aufzubauen, da zur Stunde noch keinerlei Tendenzen einer belastbaren Bodenbildung erkennbar sind. Wir bleiben hier deshalb weiter an der Seitenlinie!

