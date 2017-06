Lufthansa: Weiter wie auf Schienen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Kranich-Flotte startet weiter durch! Charttechnisch lässt sich bei der Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ein Trendkanal einzeichnen, innerhalb dessen sich der Kurs bereits seit mehreren Monaten nach oben hangelt (siehe Chart). Aktuell rückt jetzt bereits wieder die obere Trendkanalbegrenzung ins Blickfeld, welche aktuell im Bereich um 18,65 / 18,70 Euro verläuft. Nach den vielen weissen Kerzen in den letzten beiden Handelswochen muss nun durchaus wieder ein Rücksetzer einkalkuliert werden. Am frühen Freitagvormittag notiert die Lufthansa aktuell bei 18,21 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.