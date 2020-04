Lufthansa: Verschnaufpause oder mehr?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) kann heute beim Start in die neue Handelswoche zur Eröffnung den Kursverfall der letzten Handelstage stoppen und bei 8,44 Euro deutlich im Plus starten. Ist damit der Abverkauf beendet oder sehen wir nur eine Verschnaufpause auf dem Weg zu neuen Tiefs? Mittelfristig gültige Kaufsignale bekommen wir sowieso erst bei Überschreiten des letzten Hochs vom 25.03.20 bei 10,54 Euro - bis dahin ist es aber noch ein langer Weg! Kurzfrist-Trader sollten potentielle Longpositionen knapp unter dem letzten Tief mit einem StopLoss zur Verlustbegrenzung absichern. Aktuell steht die Aktie bei 8,41 Euro.

