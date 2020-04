Lufthansa: Trostlos!!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Das Tief bei 7,78 Euro hat nicht gehalten! Die Kranichflotte (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) beendete die vergangene Handelswoche mit einer langen roten Kerze und schloss den Handel bei 7,02 Euro.



Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich die Aktie zwar verbessert bei aktuell 7,69 Euro, von neuen Kaufsignalen sind wir aber weit entfernt. Diese erhalten wir erst wieder bei Überschreiten der letzten Hochs bei nun 9,40 Euro. Bis dahin bleiben wir somit an der Seitenlinie, belassen die Lufhansa aber auf unserer Beobachtungsliste.

Lufthansa Tageschart

