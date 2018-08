Lufthansa: Trendbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die mehrmonatige Leidenszeit der Kranich-Flotte (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) scheint zu Ende! Nachdem die Notierung im Bereich um die 20 Euro Marke einen tragfähigen Boden ausbilden konnte, zog die Lufthansa in den letzten Handelstage nach oben und setzte gestern zu einem fulminanten Befreiungsschlag an. Bereits mit einer Kurslücke gestartet, konnte die Aktie bis auf 24,20 Euro zulegen und dabei die mittelfristige Abwärtstrendgerade (rot) überwinden. Am heutigen Mittwoch schnauft der Kurs etwas durch, zur Stunde steht die Lufthansa bei 23,63 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.