Lufthansa: The trend is your friend!

... und geht in diesem Fall weiter abwärts! Am 26.04.18 hatten wir schon über den Absturz der Kranichflotte (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) berichtet ( HIER ). Seither verliert der Kurs Stück für Stück an Boden und notiert am heutigen Dienstag aktuell bei 23,73 Euro. Ausschlaggebend bleibt für uns weiter die rote Abwärtstrendgerade (siehe Chart). Erst bei einem Break nach oben hellt sich die Lage wieder auf und bietet ein vernünftiges Chance / Risiko Verhältnis für eine neue Kaufposition. Wir bleiben deshalb weiter an der Seitenlinie!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.