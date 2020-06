Lufthansa: Tag der Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die gestern in Stuttgart sehr rege gehandelte Lufthansa-Aktie gab bis zum Mittag 8,2% ab. Die Lufthansa hält eine außerordentliche Hauptversammlung ab, um über das ausgehandelte Rettungspaket zu entscheiden. Großaktionär Thiele hat inzwischen angekündigt, dem Paket zuzustimmen. Auch die EU-Kommission hat für das Rettungspaket der Bundesregierung grünes Licht gegeben. Außerdem konnte sich die Lufthansa mit der Gewerkschaft UFO auf ein Sparpaket verständigen, das Einsparungen von 500 Millionen Euro bis Ende 2023 vorsieht. EUWAX

