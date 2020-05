Lufthansa: Strenge Mahnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Zum Wochenschluss handelten die Stuttgarter Anleger auch die Lufthansa wieder sehr rege, die bis zum Freitag Mittag rund 3,6 Prozent auf 7,50 Euro abgibt. Derweil verteidigte Hessens Ministerpräsident Bouffier die mögliche Staatshilfe in Milliardenhöhe. Man müsse aufpassen, dass niemand heimlich die Lufthansa-Aktien aufkauft, da Deutschland eine im Weltmaßstab wettbewerbsfähige Airline mit guten wirtschaftlichen Strukturen brauche. Doch der Unterstützung schob Bouffier gleich eine Mahnung hinterher: Die Lufthansa könne nicht erwarten, dass der Staat lediglich Geld gebe und keinen Einfluss in Grundsatzfragen nehme. EUWAX

