Lufthansa: Spektakuläre Seitwärtsrendite

Hat die Aktie der Lufthansa einen charttechnischen Boden gefunden? Wird die Hauptversammlung der milliardenschweren Finanzhilfe der Bundesregierung zustimmen? Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie der Lufthansa kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Am 25. Juni ist außerordentliche Hauptversammlung bei der Lufthansa. Dann stimmen die Aktionäre darüber ab, ob man die neun Milliarden schwere Finanzhilfe der Regierung annehmen wird. Wenngleich eine Teilverstaatlichung zu schlucken ist - mit einer Zustimmung der Aktionäre zum Rettungspaket ist zu rechnen, denn dieses scheint alternativlos. Bevor aber die Aktionäre dem Rettungspaket zustimmen, wollen diese von einem notwendigen Sparpaket überzeugt werden. Die hart von der Corona-Krise getroffene Kranichlinie wird laut Medienberichten tiefe Einschnitte bei den Personalkosten vornehmen. Aktuell würde das Management mit den Gewerkschaften darüber verhandeln. Dies natürlich auch unter einem gewissen Zeitdruck - bis zum 25. Juni ist schließlich nicht mehr allzu lange hin.

Mehrjahrestief als Unterstützung

Auch wenn es zeitlich eng werden dürfte, gehen wir davon aus, dass man der Hauptversammlung zufriedenstellende Ergebnisse vorlegen kann in Sachen Sparpaket. Somit dürfte man die Zustimmung der Aktionäre für das Rettungspaket bekommen. Dies würde zweifelsohne auch ein Stück weit Unsicherheit von der Aktie nehmen. Positiv zudem: Die Lufthansa gab unlängst bekannt, dass man den Flugplan in den kommenden Wochen und Monaten wieder deutlich ausbauen werde. In charttechnischer Hinsicht fiel die Aktie im Zuge der Corona-Krise bis in den Bereich um 7 Euro. Dort markierte das Papier der Frankfurter Fluglinie ein Mehrjahrestief bei exakt 7,02 Euro, welches zukünftig als durchaus signifikante Unterstützungsmarke dient.

Fazit

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Lufthansa (WKN SR7HJ0) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 18.12.2020 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 6,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 15. Juni 2020 um 17.05 Uhr (Briefkurs 6,54 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 53 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls die Lufthansa-Aktie das Mehrjahrestief bei 7,02 Euro nachhaltig unterschreiten würde.

Deutsche Lufthansa (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 7,02 Euro (Mehrjahrestief)

StayHigh auf Lufthansa (Stand: 15.06.2020, 20.15 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SR7HJ0

Typ: Stayhigh akt. Kurs: 6,44/6,54 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 6,00 Euro

Basiswert: Lufthansa



akt. Kurs Basiswert: 10,16 Euro Laufzeit: 18.12.2020

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 52,9% (99% p.a.) Quelle: Société Générale

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.