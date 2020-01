Lufthansa im Sinkflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Erneut kein guter Handelstag für die Lufthansa-Aktie: Als eine der meistgehandelten Aktien in Stuttgart stand die Aktie deutlich im Minus und schloss bei 14,41 Euro. Auch Meldungen über einen möglichen Börsengang der Wartungssparte konnten Lufthansa nicht stützen. Die Technik-Sparte der Lufthansa gilt als einer der lukrativsten Bereiche des Konzerns und würde unter anderem dem DAX-Neuling MTU Aero Engines Konkurrenz machen. EUWAX

