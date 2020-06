Lufthansa-Rettung wackelt – Zalando-Call gekauft

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Auch wenn es nur ein kurzer Ausflug über die Marke von 12.400 Punkten war, den der DAX am Mittwoch wagte – bis zum Mittag schlägt sich der deutsche Leitindex wacker und klettert rund 0,5% auf 12.380 Punkte. Neue Impulse liefert dann am Abend womöglich US-Notenbank-Chef Powell, der erneut vor dem US-Kongress spricht. Bereits gestern hatte er dort angekündigt, dass es wahrscheinlich weitere Hilfen von Regierung und Notenbank bedarf, um die Wirtschaft zu stützen.Morgen wird es für Wirecard mit der Veröffentlichung der finalen Geschäftszahlen endgültig ernst, heute ist die Aktie bei +1,9% in Stuttgart erneut Umsatzspitzenreiter und meistgehandelte Aktie. Laut vorläufigen Zahlen können die Anleger dabei für das Jahr 2019 mit einer Umsatzsteigerung von 38% rechnen, beim Gewinn winkt wohl ein Plus von 40%.Ebenfalls rege gehandelt wird in Stuttgart heute die Lufthansa, die nahezu unverändert bei rund 10,50 Euro notiert. Im Vorfeld der Hauptversammlung, die das staatliche Rettungspaket der Lufthansa absegnen soll, kommt nun Kritik des Großaktionärs Hermann Thiele auf, der rund 15% an der Lufthansa hält. Er fordert Nachverhandlungen und schlägt als Kompromiss statt der Aktienbeteiligung für den Bund eine indirekte Staatsbeteiligung über die Förderbank KfW vor.Mit einem Volumen von rund 1,3 Millionen Euro und einem Plus von 0,1% findet sich am Mittwoch Royal Dutch Shell unter den Stuttgarter Umsatzspitzenreitern. In ihrer Analyse zu Wochenbeginn erhöhte die UBS ihr Kursziel auf umgerechnet rund 19,50 Euro und empfiehlt Royal Dutch Shell weiterhin zum Kauf. Auch die Analysten von RBC Capital zeigten sich jüngst optimistisch und verwiesen auf die starke Stellung in den wichtigen Segmenten Gasgeschäft, Tiefseeförderung und weltweites Tankstellengeschäft.