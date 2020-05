Lufthansa Put-Optionsschein sehr stark gehandelt

Absoluter Umsatzspitzenreiter bei den verbrieften Derivaten ist heute ein Put-Optionsschein (WKN MC7Z88) auf die Deutsche Lufthansa. Der Put-Optionsschein ist schon seit Wochen eines der am häufigsten gehandelten verbrieften Derivate an der Börse Stuttgart. Heute halten sich Käufer und Verkäufer in dem Put in etwa die Waage. Mit einem Basispreis von 7,- Euro ist der Put-Optionsschein gegenwärtig weit aus dem Geld.





Ein Knock-out Call (WKN MC8XVK) auf den Autovermieter Sixt wird heute von den Anlegern mehrheitlich gekauft. Am Wochenende hatte der amerikanische Autovermieter Hertz Gläubigerschutz beantragt. Hertz ist mit 19 Milliarden US-Dollar verschuldet. Die Sixt Aktie ist gegenüber dem Schlusskurs von letzten Freitag bei 67,30 Euro auf aktuell 78,20 Euro gestiegen.Im Vorfeld der heutigen Hauptversammlung von E.ON trennen sich die Derivateanleger von ihrem Knock-out Call (WKN CX6KE7) auf den Konzern. E.ON wird morgen seinen Aktionären eine Dividende von 0,46 Euro ausbezahlen. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 10,07 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von knapp 4,6 Prozent.

