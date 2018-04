Lufthansa: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Lufthansa Kurs (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) konnte im Bereich der Unterstützung bei 25 Euro (200-Tage Linie) gestern nochmal nach oben drehen. Diese Gegenbewegung hat auch am heutigen Freitag Bestand: Die Aktie startete mit einer Kurslücke nach oben bei 26,20 Euro in den Handel und kann diese Gewinne aktuell bis auf 26,33 Euro ausbauen. Make or Break Linie bleibt aber weiterhin die mittelfristig gültige Abwärtstrendgerade (rot im Chart eingezeichnet). Bevor diese nicht nachhaltig überwunden wurde, werden wir uns nicht auf die "lange Seite" stellen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.