Lufthansa: Nachrichten überschlagen sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am gestrigen Morgen noch wurde berichtet, dass sich die Airline und die Bundesregierung auf ein Hilfspaket in Höhe von 9 Milliarden Euro geeinigt hätten. Im Gegenzug soll der Bund eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate erhalten. Im Lauf des Vormittags tauchten darüber hinaus Berichte auf, wonach die Lufthansa anstelle der staatlichen Hilfen auch eine Insolvenz in Eigenverantwortung prüfe. So oder so, es bleibt spannend – das scheinen auch die Anleger in Stuttgart so zu sehen, die die Lufthansa bei einem Plus von rund 0,3 Prozent rege gehandelt wurde. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.