Lufthansa – Morgen geht es um (fast) alles

Morgen geht es bei der Lufthansa um alles – vielleicht aber auch nur vorläufig. Der Großaktionär und Milliardär Heinz Hermann Thiele hat es auf der Hauptversammlung in der Hand. Bei einem „Nein“ von ihm zu dem von der Bundesregierung geschnürten Neun-Milliarden-Euro-Rettungspaket stünde zwar eine Insolvenz der Fluggesellschaft im Raum. Zunächst aber dürfte eine Ablehnung wahrscheinlich erst einmal dazu führen, dass nachverhandelt wird. Am Ende könnten alle Aktionäre mit einem besseren Deal aus der Sache rauskommen. Thiele könnte pokern und auf Zugeständnisse der Politik hoffen, die eine Insolvenz um jeden Preis verhindern will. Mit diesem Argument hatte bereits Lufthansa-Vorstandschef Spohr in Berlin versucht, den besten Deal rauszuholen. Thiele könnte hier mit seinem Nein nachsetzen.Eine Insolvenz wäre gefährlich – für Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und die Zukunft der Lufthansa als deutsches Unternehmen. Staatlich getragene Airlines aus dem Ausland könnten ihre Hand nach dem Traditionskonzern ausstrecken. Für Kunden könnte eine Insolvenz bedeuten, dass ihre bereits geleisteten Vorauszahlungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro nur noch teilweise oder gar nicht mehr zurückerstattet werden, wenn die Tickets ihre Gültigkeit verlieren. Der Image-Schaden für die Lufthansa wäre immens. Man muss jetzt daran arbeiten, die Kranich-Airline aus den negativen Schlagzeilen zu holen, statt sie immer tiefer in die Probleme hinein zu bewegen. Das sollte auch das Interesse von Großaktionär Thiele sein.Die Kuh vom Eis zu holen, könnte sich aber als weitaus schwieriger darstellen und der Weg weniger linear verlaufen als bislang gedacht. Großaktionär Thiele schweigt zu seinem Abstimmungsvorhaben. Die Rede von Vorstandschef Spohr wird geheim gehalten und nicht im Vorfeld veröffentlicht. Die Ergebnisse der Unterredungen zwischen Spohr, Thiele und dem Wirtschafts- und Finanzminister zu Wochenbeginn wurden nebulös als „gut verlaufen“ umschrieben, Details gab es nicht. Bei all der Geheimniskrämerei ist es auch gut möglich, dass es morgen die eine oder andere Überraschung geben wird. Die Rally bei der Lufthansa-Aktie ist erst einmal gestoppt. Dennoch ist zumindest aus technischer Sicht die Bodenbildung über 7,61 Euro intakt. Die Aktionäre gehen mit Vorsicht, aber grundsätzlich frohen Mutes in die morgige Hauptversammlung.

