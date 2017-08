Lufthansa: Mini Short mit 27 Prozent im Plus

Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN US5DYM auf eine fallende Lufthansa-Aktie zu setzen, befindet sich bereits deutlich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,43 Euro und lag mit 26,6 Prozent im Plus. Nach dem doppelten Hoch über 21 Euro änderte die Lufthansa-Aktie erwartungsgemäß an der oberen Begrenzung des seit Oktober letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrends ihre Richtung und tendiert seitdem nach unten. Ein mögliches Ziel der Korrektur kann sich an der aktuell bei 18,70 Euro verlaufende Unterseite des Trends ergeben. Somit bestehet weiterhin auf kurze Sicht eine Trend-Chance von 55 Prozent. Wer in Erwartung einer fallenden Aktie in der spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann bereits den risikobegrenzenden Stoppkurs im Basiswert auf 20,90 Euro nachziehen. Im Mini Long ergibt sich ein Stoppkurs von 1,92 Euro, so dass die Position am Vorstellungskurs abgesichert werden kann.

