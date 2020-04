Lufthansa: Luftfahrtbranche im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am Donnerstag stand bei den Stuttgarter Anlegern die Luftfahrtbranche im Fokus. Meistgehandelte Aktie war die Lufthansa, die am Morgen unter 8 Euro fiel, zum Mittag jedoch wieder um 0,6 Prozent auf 8,05 Euro zulegen konnte. Die Analysten von Mainfirst hatten die Lufthansa von „Buy“ auf „Sell“ doppelt abgestuft, das Kursziel wurde von 14 Euro auf 6,50 Euro gesenkt. So werde der Kapitalwert der Airline aufgrund niedrigerer Gewinne und einer höheren Verschuldung wohl deutlich fallen. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.