Lufthansa: Kann durchstarten

Ende Juni wendete sich bei der Lufthansa das Blatt. Seitdem geht es an der Börse wieder aufwärts. Ende Juli sorgten Zahlen für den nächsten Schwung. Ein Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 20 Euro und Fälligkeit im Juni könnte nun von einer steigenden Lufthansa-Aktie profitieren. Im Update: Microsoft.

Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 130.000 Mitarbeitern. Mit Beginn des Jahres wurde die Struktur mit einem Drei-Säulen-Konzept an die Strategie angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Feldern Network Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian), Point-to-Point Airlines (Eurowings, Brussels, Beteiligung an SunExpress) und dem Bereich Aviation Services (Logistik, Technik, Catering und weitere Gesellschaften) organisiert. Im ersten Halbjahr dieses Jahres beförderten die Lufthansa-Airlines so viele Passagiere wie noch nie zuvor im gleichen Zeitraum.

Mehr Passagiere

Im Juli transportierte die Lufthansa konzernweit 14,2 Millionen Fluggäste, das waren 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres zählten die Airlines des Konzerns insgesamt rund 81,1 Millionen Passagiere an Bord, das entsprach auf Jahressicht einem Plus von 11,3 Prozent. Im Juli bot der Konzern sieben Prozent mehr Sitzkilometer an und steigerte auch den Absatz um sieben Prozent. Während die Passagier-Auslastung, der Sitzladefaktor, um 0,1 auf 86,3 Prozent nachgab, verringerte sich die Auslastung im Frachtbereich, der Nutzladefaktor, um 3,1 auf 64,1 Prozent.

Höhere Ziele

Analysten äußerten sich zuletzt positiv. Das US-Analysehaus Bernstein Research beließ seine Einstufung für die Aktie auf Outperform mit einem Kursziel von 29 Euro. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten den Anlegern einigen Anlass zur Freude geboten, schrieb der dort zuständige Analyst. Auch die UBS bestätigte ihre bisherige Bewertung der Aktie als Kauf mit einem Kursziel von 31 Euro. Nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung sei die Aktie kaufenswert, hieß es. Aus den Analysen der letzten drei Monate ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel um 31 Euro auf Sicht von sechs Monaten.

Neue Richtung

Der Chart zeigt, dass sich die Lufthansa-Aktie tatsächlich seit Anfang dieses Jahres bis Ende Juni in einer langen Abwärtsbewegung befand. Vom Jahreshoch bei 31,26 Euro führte sie die Aktie nach unten bis unter 20 Euro. Nachdem sie zuletzt noch einmal schnellen Schrittes gefallen war, fand die Aktie dort eine Unterstützung und leitete die Wende ein. Seit Anfang Juli geht es mit den Notierungen wieder aufwärts, wobei sie bereits ein Hoch bei 24,45 Euro erreichten. Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend tendierten sie zunächst noch einmal zurück, sollten aber um 22,30 Euro unterstützt sein.

Lufthansa (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 23,69 // 24,45 Unterstützungen: 22,71 // 22,34

Mit einem Call-Optionsschein (WKN SC31FQ) können risikofreudige Anleger, die von einer wieder steigenden Lufthansa-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 20 Euro und einer Fälligkeit am 19.06.2019 kann eine Rendite von 160 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende bis 30 Euro steigt. Sollte sie sogar höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, könnte mit dieser spekulativen Optionsschein-Idee auch eine höhere Rendite erzielt werden.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 20 Euro notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie am Bewertungstag unter gleichen Bedingungen bei 23,84 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann dagegen erwogen werden, sollte die Aktie unter die beschriebene Unterstützung um 22 Euro fallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: SC31FQ

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,83 - 3,84 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 20,00 Euro

Basiswert: Lufthansa



akt. Kurs Basiswert: 23,12 Euro Laufzeit: 19.06.2019

Kursziel: 10,00 Euro Omega: 4,30

Kurschance: + 160 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

